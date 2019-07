García-Pelayo: "Marta no podía viajar a Honduras por prescripción médica"

Chelo ha sido finalmente expulsada de 'Supervivientes' perdiendo definitivamente el sueño de entrar en la final del reality. Los colaboradores del club social debatían sobre la forma en que la no visita de su esposa Marta ha influido en la decisión de los espectadores del reality. Pepe del Real y Paloma García-Pelayo ha echado en falta que Marta, la esposa de Chelo, explicara su decisión de no ir a la isla. "Ella dejó patente su deseo de ir a la isla, pero según su prescripción médica no estaba capacitada para viajar sola", ha explicado García-Pelayo.