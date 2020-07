Así hablan los vecinos de los Suescun-Galdeano de la familia tras todas las polémicas

La polifacética Maite Galdeano tiene tiempo para todo, mientras la reportera del ‘Programa del verano’ le preguntaba por Cristian y todo lo que está sucediendo en el entorno de la familia, la madre de Sofía le enseñaba los excrementos de su gato a la periodista antes de tirarlos a la basura, y no sabemos por qué pero ya no nos sorprende nada.

Tras esto, la reportera se acercaba a la casa de los Suescun-Galdeano para hablar con sus vecinos para saber cómo es vivir cerca de esta familia y, la verdad, que nos podíamos imaginar otro tipo de respuestas, parece que los vecinos de la familia están encantados con ellos: “Suelo verlos de vez en cuando” , “me encanta la gente que es espontánea, que es única, que no le importa lo que hablen los demás, que hacen los que les da la gana”.

Otro de estos vecinos añade esto sobre la familia: “Le dan caché al barrio”, “son muy majos, al principio estás un poco dejándote llevar por lo que se había visto en televisión, pero luego en realidad te quedas con la persona”. Además, les preguntan por la creencia de Maite por los espíritus y si los han sentido como ella: “Yo creo en los ángeles y en Dios y de esas cosas no he sentido nada, la verdad” Espíritus no sabemos si hay, pero lo que si está claro es que en este barrio de Madrid los vecinos están encantados con Sofía, Kiko y Maite.