Hija de una contagiada con coronavirus en una residencia: "Están tristes y no entienden nada"

El coronavirus se está cebando con nuestros mayores y en las residencias de ancianos los fallecimientos se suceden de manera trágica. 'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar con Mayte, hija de una contagiada con coronavirus en una residencia de Vitoria en la que ya han muerto diez personas, que se ha quejado de la falta de información: "El lunes nos llamaron para decirnos que había dado positivo y hasta hoy, que me han llamado para hablarme de cómo estaba mi madre, no habíamos recibido más información. Me ha dicho que está aislada, pero que afortunadamente no tiene fiebre.".