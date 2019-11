Hugo deja una puerta abierta a su relación con Adara: "Perdonarla sería el aprendizaje más duro de mi vida"

Ana Rosa: "Me suena fatal lo de perdonar a una pareja, la gente se equivoca y uno tiene que tomar decisiones"

La entrevista de Hugo en 'Lecturas': "Adara sabe que no me merezco lo que hizo"

Hugo Sierra ha concedido una exclusiva a la revista 'Lecturas' en las que anticipa algunos puntos de la conversación íntima que tiene pendiente con Adara. En la entrevista más esperada, el ganador de 'GH Revolution' deja una puerta abierta a que la relación continúe a pesar de las caricias de Adara con Gianmarco bajo los edredones y las confesiones que la madrileña ha hecho a Joao sobre él.

"Me he sentido despellejado por Adara, estaba deshecho, con ansia y con dolor en el pecho". "Cuando Adara vea los vídeos va a ser muy duro para ella, sabe que no me merezco lo que ha hecho", confiesa en la revista. Asegura que lo más doloroso fue ver a Adara decir a Joao que él no quiere trabajar. "Me puso de vago y eso fue lo que más me dolió. Me dejé el alma montando el restaurante y su local de uñas. Hice la obra y volvía reventado por la noche", dice.

Además de su dolor, Hugo asegura que está sufriendo mucho por los suyos. "Adara se lleva con mi madre como una hija y con mi hermana como una hermana. Una de las peores cosas ha sido el dolor de mi familia". En cuanto a las confesiones de Adara sobre la falta de sexo, afirma: "No me acostaba con Adara por un tema físico tras el parto. Los 40 días sin relaciones se alargaron a más del doble. Había que tener mucho cuidado. Si tú no estás apta, cómo voy a intentarlo. Si hago algo, será para que disfrutemos los dos. yo no he sido infiel. No tienen vergüenza los que lo dicen".

Gianmarco está utilizando a Adara, yo respetaría a una mujer con un hijo y una pareja

En la entrevista, Hugo deja claro lo que piensa sobre Gianmarco. "Está utilizando a Adara, yo respetaría a una mujer con un hijo y una pareja". Hugo asegura que el concurso ha cambiado a su chica: "No reconozco a la mujer de la que me enamoré, es otra persona. No sé lo que está pasando. Ahora es súbdita de Joao y Gianmarco. Ha perdido todo su carisma".

En cuanto al papel de confesor y los consejos de Joao a Adara para que rompa su relación con Hugo, él afirma: "Joao es mala persona y ha sido una mala influencia para ella". Aunque el perdón parece no estar en sus planes más inmediatos, tampoco da por terminada la relación. "Me ha decepcionado. Estoy muy dolido. El amor no se va de un día para otro, pero se me ha caído un ídolo con ella. Perdonar a Adara sería el aprendizaje más duro de mi vida. Va a ser muy difícil que lo haga".