Irene Montero: “Nuestra relación con el PSOE habría permitido gestionar esta cuestión”

Irene Montero ha hablado sobre la cuestión catalana y de cómo el gobierno está afrontando esta situación. La número dos de Unidas Podemos ha dejado claro que Cataluña no será el centro de su campaña electoral, sino que también afrontaran otras crisis territoriales: “La cuestión territorial es central porque hay una crisis”. Además, Irene Montero, sobre la cuestión catalana, ha querido destacar que el Gobierno en funciones no está gestionando ña situación como mejor se puede hacer, y que si hubieran formado Gobierno con ellos, la situación estaría más controlada: “Nuestra relación con el PSOE habría permitido gestionar esta cuestión”. Además, sobre el fracaso de formar Gobierno con Sánchez, Irene Montero tiene claro que no fue solamente por la posición de Unidas Podemos sobre Cataluña: “Hay gente muy poderosa detrás susurrándole al oído a Pedro Sánchez”.