Lequio: “Isa no está enfadada con Omar sino con su madre y su hermano”

El cumpleaños de Isabel Pantoja era una de las incógnitas más esperadas. Si hace unos días Isabel Pantoja dijo que celebraría un cumpleaños para su familia y otro para los amigos, ayer se reveló que finalmente todo el mundo acudiría el primer día de cumpleaños. Isa Pantoja tuvo que encontrarse con su ex, Omar Montes, del cual había pedido explícitamente a su madre que no lo invite, minetras iba con su novio Asraf .

“Isa no está enfadada con Omar sino con su madre y su hermano”, dice Lequio, el cual añade que no hubo enfrentamiento ninguno, simplemente que no le gusto ese detalle de su madre y su hermano. Además en un momento de la tarde comenzaron a poner canciones de Omar Montes, algo que no sentó nada bien a Isa Pantoja. “Los desprecios ya no tienen nombre, solo falta que te sienten en la mesa de las fans”, comenta Lequio, que dice haberle dicho esto a Isa.