Isa Pantoja defiende a Adara: “Si yo fuera ella, no confiaría en Gianmarco”

En ese momento, Isa Pantoja ha salido en defensa de Adara. “La entiendo perfectamente. Ella no tiene confianza. Me pongo en su posición. Al salir fuera se encuentra una exclusiva de Hugo y todos los ‘Deluxe’ que ha hecho Gianmarco. Si yo fuera ella, no confiaría en Gianmarco”, ha comentado la hija de Isabel Pantoja.