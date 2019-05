Isa Pantoja: "Estuvimos a punto de pedir que echaran a mi madre"

Isa Pantoja visita ' El Programa de Ana Rosa ' para hablar sobre la salvación de su madre en 'Supervivientes 2019'. "Mi madre tiene muchos fans y hay gente que la está viendo y su concurso le ha gustado mucho. De todas formas es verdad que muchas veces la angustia castiga y hace todo lo posible por que se quede quien quiere irse. Yo al mes y medio me quería ir y estuve nominada ocho veces y nunca me fui, es normal que tenga esos bajones pero me alegro de que se haya venido arriba. No sabía si pedir que se fuera o que se quedara y cuando dijo 'si me voy bien y si me quedo también' pedimos que se quedara. Estuvimos a punto de pedir que la echaran", cuenta la hija de la tonadillera.