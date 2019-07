Isa Pantoja: “Yo creo que Omar es el que ha dicho que mi madre es una manipuladora”

La pasada gala de ‘Supervivientes’ se vio como Albert acusaba a Isabel Pantoja de manipular a concursantes como Dakota o Fabio, algo que ambos negaron al momento. Según Albert fue alguien del grupo el que se lo dijo e Isa Pantoja ya cree saber quién ha sido. “Yo creo que ha sido Omar, porque no veo a Dakota o Fabio hablando con Albert”, comenta Chabelita, que cree que su ex novio es el que ha estado hablando mal de su madre a las espaldas. Por otro lado ha dejado claro que no le gusta el papel de Albert. “Albert es muy chivato, primero con lo de Violeta y ahora con esto”, comentaba Isa Pantoja, que quiere que su madre se recupere y pueda llegar hasta el final.