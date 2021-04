Isa Pantoja no tiene relación con su madre desde el 7 de marzo: "Ya no puedo hacer nada más"

Isa Pantoja, sobre la relación con su madre: "Me he saltado la valla de Cantora... pero ya no puedo hacer nada más"

Isa Pantoja responde a las declaraciones de Alejandro Albalá en 'Supervivientes'

Isa Pantoja: "No recuerdo haberle dado ningún anillo"

Pocas horas después de que las cámaras de televisión captasen a Isabel Pantoja en Madrid, donde ha acudido para unas pruebas del programa que está preparando en Mediaset, Isa Pantoja ha hablado en 'El Programa de Ana Rosa' de cómo está la relación con su madre.

"La última vez que hablé con ella fue el 7 de marzo, el día que llamó a casa para felicitar a mi hijo Albertito. La he llamado, la he dicho que aquí estoy, me he saltado la valla de Cantora... pero ya no puedo hacer nada más", ha contado Isa.

Aunque la colaboradora de 'AR' asegura que no ha pasado nada entre ellas y que no tiene ningún problema con su madre, Isa admite que no consigue mantener contacto con ella.

Después de que Alejandro Albalá diese en 'Supervivientes' su versión del divorcio con Isa Pantoja, la colaboradora ha decidido responder a su exmarido en el plató de 'Ana Rosa': "No recuero realmente el motivo de la separación, pero nosotros ya estábamos con nuestras idas y venidas. Cuando estoy sola y me ha dejado, yo puedo hacer lo que quiera. Él decidió que nos separásemos, pero yo decidí dar el paso de divorciarnos", ha explicado.

