"Eres un Pantojo divorciado", señalaba Marta. Alejandro se reía. Y aunque había asegurado que no quería hablar de ese tema, finalmente no tuvo reparo en dar su versión sobre lo que pasó con Isa . Según él, tomó la decisión de separarse cuando una noche Isa le montó "un pollo" en casa de su padre.

"Lo dejé yo. Fuimos a Cádiz y por la noche me armó tal movida... Ese mismo año lo dejamos en enero y no volvimos hasta junio. Ella estuvo en ese tiempo con el hermano de Techi y yo con una chica. Bueno, pues se enteró y me montó un pollo que se despertó el vecino y mi padre", le contó a Marta y Olga.