Isa Pantoja opina en 'El Programa de Ana Rosa' sobre la salvación de la expulsión en 'Supervivientes' de su ex Alejandro Albalá: "No despierta ni frío ni calor, entonces le han salvado" .

La hija de la Pantoja razona la estrategia que está usando el superviviente: "Se mete en las discusiones de la gente con Gianmarco, con Tom" . Isa continúa dando explicaciones: " No solo está enseñando 'Supervivientes', también conflictos que es lo que interesa" .

Ana Rosa muestra sorpresa con la defensa de la colaboradora a su ex: "Quién te lo iba a decir". Isa confiesa que no estaba segura de la salvación de Albalá: "Sí que me esperaba más o menos que fuese el salvado, aunque tengo que reconocer que pensaba que iba a ser Melissa por el apoyo que tiene".