Díaz Ayuso: "La solidaridad se la pido yo al Gobierno de España para que nos den el material"

"Nadie puede estar prevenido para una pandemia"

"Necesitamos que vengan los aviones con la ayuda"

"No queremos que los niños pierdan curso y proponemos retrasar la selectividad"

Con la pandemia del coronavirus creciendo sin control en Madrid, la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa' para hablar de la crisis sanitaria que atraviesa la capital de España.

Sobre el motivo que ha hecho que Madrid no tenga material sanitario, Díaz Ayuso ha sido tajante: "No funcionó la centralidad de los productos sanitarios y desde el pasado jueves estamos peleando en los mercados por conseguirlo. Cuando uno compra en China no compra como en europa, sino que hay que llevar dinero encima y luego encima está el cambio de moneda. Necesitamos respiradores y por eso hemos creado de 500 a 1500 UCIS porque la clave está en el paciente grave que está de dos a tres semanas en la UCI".

Muchos se preguntan el motivo por el cual España ha llegado tarde a la compra de material sanitario y Díaz Ayuso tampoco ha sido capaz de darnos la respuesta: "No lo sé. Solo sé que hay países que todavía no tiene la pandemia se nos han adelantado en las compras. Lo único que podemos hacer es no resignarnos e ir contra reloj comprando este material. Algunas Comunidades Autónomas como Galicia o Andalucía nos va a prestar materia y luego, si ellos necesitan, para nosotros será un privilegio cederles el material que hemos comprado".

Además, Díaz Ayuso se ha dirigido a Salvador Illa, que ha pedido solidaridad con la Comunidad de Madrid: "La solidaridad se la pido al Gobierno de España porque lo que necesito es material para proteger al personal sanitario y que los pacientes se curen".

La Presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado molesta con los que critica la sanidad de Madrid y hablan de recortes en los fondos públicos: "El 45% del presupuesto de Madrid se va a Sanidad, pero nadie está preparado para una pandemia. Hay muchas noticias falsas y vídeos que no son verdad. Esto pasa con algunos edificios cerrados, que no están abiertos porque todavía no están preparados y en la situación que estamos atravesando no podemos abrirlo todo de golpe. No se puede hacer política con esta crisis sanitaria".