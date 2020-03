La entrevista completa de Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, completa

La Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa' para hablar de la crisis sanitaria que atraviesa la capital de España.



Sobre el motivo que ha hecho que Madrid no tenga material sanitario, Díaz Ayuso ha sido tajante: "No funcionó la centralidad de los productos sanitarios y desde el pasado jueves estamos peleando en los mercados por conseguirlo. Cuando uno compra en China no compra como en europa, sino que hay que llevar dinero encima y luego encima está el cambio de moneda. Necesitamos respiradores y por eso hemos creado de 500 a 1500 UCIS porque la clave está en el paciente grave que está de dos a tres semanas en la UCI".