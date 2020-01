Omar Montes visitó a Isabel Pantoja durante su estancia en Madrid

Isabel Pantoja ha estado en Madrid durante cuatro días, por motivos de trabajo. Isa Pantoja finalmente no pudo encontrarse con ella, pero el que si fue a visitarla fue Omar Montes. Ante esto, Isa Pantoja mantiene que no se siente molesta: “No tengo ningún problema, yo no iba ir allí. Yo hablo con ella en privado”. Isa Pantoja mantiene que se relación con su madre es buena, y que aunque no se vean mucho, sí que hablan por teléfono o ella va a verla a Cantora: “Yo no quiero está haciendo publico cada vez que hablo o veo a mi madre”.