Iván Espinosa de los Monteros, Portavoz de VOX, sobre la moción de censura: "El candidato no tiene por qué ser Abascal"

Vox anunció una moción de censura en septiembre en la última sesión parlamentaria de un curso político marcado por una pandemia, que dejó en un segundo plano el tema del día. El grupo político de Abascal ya ha afirmado que creen que la moción no llegará a nada, porque los números no dan, pero van a luchar por derrotar al Gobierno.

El portavoz de Vox también ha hablado sobre la posibilidad de que Abascal no sea el candidato de esta moción: “Lo que dijo Abascal es que ahora se abre un periodo de mes o dos para intentar antes de que llegue un otoño que prevemos que va a ser muy difícil desde el punto de vista sanitario y trágico desde el punto de vista económico podamos sustituir a este Gobierno que realmente es una desgracia para España, es el peor Gobierno posible, en el peor momento posible”. Añade: “El señor Abascal en un acto de generosidad muy poco frecuente en el Congreso dijo que él no es necesariamente quién tenga que liderar esta candidatura y que si encontramos consenso para que la lidere alguien que tenga sentido común, que sepa sacarnos de este atolladero económico y de esta desgracia sanitaria en la que nos ha metido un Gobierno socialista-comunista absolutamente inapropiado, pues podrá ser esa persona. No tiene por qué ser Abascal, pero tampoco tiene por qué no serlo”.