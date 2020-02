El juez desestima la demanda de Ivonne Reyes a Eva Zaldívar por conseguir ADN de su hijo

La juez finalmente ha desestimado el recurso por la demanda que la venezolana interpuso a Eva Zaldívar por conseguir el ADN de su hijo para demostrar que el hijo de Ivonne no es de Pepe Navarro. La venezolana ya interpuso una demanda que fue desestimada, y tras ello presentó un recurso, el cual acaba de ser desestimado. El ADN del hijo de Ivonne fue cogido de un tenedor, pero al no ser una posesión del menor la jueza no ve vulneración de los derechos. Tras la presentación de este auto, parece no haber más opciones de presentar un recurso.