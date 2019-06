Javier Maroto: “Queremos formar gobiernos bipartito con Ciudadanos”

En la recta final para la formación de los ayuntamientos, el Partido Popular aún no ha llegado a un acuerdo claro con Ciudadanos y Vox para alcanzar la alcaldía de Madrid. A pesar de esto, el Partido Popular se muestra muy tranquilo. “No creo que Ciudadanos y Vox permitan que Carmena continúe siendo alcaldesa”, dice Javier Maroto, vicesecretario del Partido Popular.

Además ha dejado claro que su objetivo es poder formar gobiernos con Ciudadanos a lo largo de la geografía española, con políticas de centro-derecha. A pesar de esto, la iniciativa propuesta por Ciudadanos de repartirse la alcaldía entre Villacís y Almeida no ha caído muy bien en el Partido Popular, el cual prefiere mantener un gobierno sólido gobernado por una sola persona, en este caso Almeida. “No contemplamos ninguna opción de gobierno que no sea 4 años de gobierno del Partido Popular con Almeida”, finaliza el vicesecretario del Partido Popular.