Joana, víctima de explotación sexual infantil: “Hubo un educador que abusaba de nosotras por las noches”

Joana admite que había buenos educadores, pero ella ha hablado de uno de ellos, el cual abusada de las chicas: “Aprovechaba cuando subíamos las escaleras para magrearnos”. Este educador solía aprovechar las noches para abusar de las menores. A las doce solía abrir las habitaciones, cuando estas debían de estar cerradas. Fue en una salida cuando Joana escapó del centro, y tras tres días fuera, un hombre le ofreció ayuda: “Una parte de mí no se fiaba del hombre, pero otra sí. No me equivoque porque acabó violándome”. Joana relata estos sucesos porque aunque hayan salido a la luz estos sucesos en los centros de menores en Mallorca, es algo que según ella se repite. “La explotación sexual de niños tutelados en Mallorca existe desde hace décadas”, explica Joana, que no quiere que alguien vuelva a pasar por lo que ella pasó.