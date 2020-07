Joaquín Prat critica la relación de Iván y Oriana: "Cómo van a comparar lo suyo con la relación de Rafa y Macarena"

Era entonces cuando Oriana sacaba a la luz el pasado de la pareja: "Para hablar de una pareja de amor de verdad no le puede poner los cuernos a Rafa Mora, se va a casar con los cuernos bien puestos. No compares una relación de cinco años en los cuales ha habido un cuerno, o dos, o tres, o cuatro, no sé… con la nuestra que llevamos un mes", respondía la extronista.



Tras ver las imágenes de la nueva pelea entre Oriana y Macarena, Joaquín Prat comentaba la ocurrido entre las dos mujeres: "Cómo van a comparar una relación, más allá de que hubiese una infidelidad que se hizo pública, como la de Rafa y Macarena que llevan cinco años de relación con una cosa absurda y que no deberían dar consejos de nada", analizaba el presentador.