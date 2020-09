Joaquín Prat defiende a Antonio David: "La que le dice en una portada a una niña que su madre nunca le va a perdonar es la señora Borrego"

Ana Rosa defiende de nuevo a María Teresa Campos tras las palabras de Antonio David

Carmen Borrego hablaba del colaborador y su hija en una exclusiva

Tras las declaraciones de Carmen Borrego contra Antonio David y Rocío Flores en la exclusiva, el colaborador no tardó en defenderse en su programa y le mandó un mensaje: "Ya no hay más advertencias, has abierto la veda, no hables más de mi hija, ¿te ha quedado claro? Hasta aquí, ahora atenta a las consecuencias. Yo defiendo a mi hija, que su madre no lo haga, lo respeto", así se dirigía a la hija de la campos, pero también tuvo unas palabras para la madre, que también opinaba del tema hace unos días.

Sobre estas declaraciones de Antonio David había dispares opiniones en el plató de Ana Rosa. La presentadora defendía un día más a María Teresa Campos: "Puedo afirmar que no tenía ni idea que esto iba a salir, si Antonio David le tiene que decir a Carmen Borrego no hay que meter a los demás", aunque también afirmaba que entendía la postura del colaborador y no la de Borrego: "Cuando Carmen dice esto voluntariamente dice esto la otra parte tiene derecho a decirlo. ¿Ahora es culpa de Antonio David de que haya hecho una portada Carmen Borrego?". Lequio estaba de acuerdo con Ana Rosa respecto a la defensa de María Teresa: "Es muy desafortunado cuando le falta el respeto a una señora octogenaria". Y aunque Joaquín Prat podría coincidir en algo con sus compañeros deja claro que no está de acuerdo con lo que ha hecho Carmen Borrego: "Estamos de acuerdo en que ha estado totalmente desafortunada".