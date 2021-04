Tras sufrir un accidente junto a Fidel, a Rocío la indujeron en coma por un traumatismo craneoencefálico y no volvió a despertar hasta dos semanas después. Durante ese período de tiempo, su familia no se lo puso fácil a su por entonces novio: “Mis padres hacen que lo atendieran mínimamente, no lo dejaron ni 24 horas en observación que era lo mínimo después de un accidente así. Mi madre le dijo que era mejor que se fuera del hospital. A lo que él le contestó ‘cuando tu hija abra los ojos y me diga que lo haga’. Lo hicieron porque pensaban que me iba a morir, sino no tiene ninguno cojones a sacarlo del hospital. Ellos pensaban que no iba salir, le culpan a él del accidente pero ¿ninguno es consciente que él venía conmigo? Qué humanidad. Eso no se hace”.