Junqueras escribe una carta a 'AR' desde la cárcel: "Estamos preparados y saldremos mucho más fuertes"

"Si estuviéramos en un estado suficientemente democrático, la sentencia habría sido la absolución. Nada de lo que hemos hecho es un delito. Es un intento de escarmiento para acabar con un movimiento político. Es evidente que no es justicia lo que se nos aplica, es venganza. Pero se equivocan si piensan que este movimiento político se resuelve encarcelando demócratas. Se soluciona dialogando y votando en un referéndum".

A la pregunta de si pediría la amnistía, Junqueras responde: "Pedir el indulto sería reconocer que somos culpables y no me considero culpable de cumplir con el mandato de las urnas y hacer un referéndum". También habla de su estancia en prisión ("Aquellos que crean que gozamos de privilegios, que vengan y prueben una noche. Ya les digo que no aguantarían ni dos días”).