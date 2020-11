Ana Rosa y Laura Madrueño, tras las imágenes de la gota fría: "Tengo ganas de llorar"

Ana Rosa y Laura Madrueño reaccionan a las imágenes

Tras ver la situación Ana Rosa no ha podido evitar reaccionar con pena a lo ocurrido: "Estoy viendo las imágenes y me dan ganas de llorar, con la que tenemos encima, que la gente se muere se enferma, los negocios se tienen que cerrar, tenemos una pandemia brutal y ahora esto... Lo poco que te queda que te ocurra esto es desolador". Algo que ha suscrito Laura Madrueño: "La verdad es que si, a mi también, que angustia escuchar... Se me estaban poniendo los pelos de gallina". Explicando el por qué de que ocurra con mucha más fuerza en la Comunidad Valenciana: "Estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes porque en el golfo de Valencia no ayuda nada la orografía y estas trombas de agua dejan destrozos espectaculares", explica.