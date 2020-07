Lendoiro, ex presidente del Deportivo: “O suspenden o se juegan todos los partidos, estoy indignado"

Ya sabemos que el coronavirus no ha dejado indiferente a nadie, ahora le ha tocado muy de cerca al Deportivo de A Coruña. Tenía que jugar este fin de semana la jornada en la que se jugaba todo ante el Fuenlabrada aunque no dependía de sí mismo. El equipo madrileño viajaba con positivos en la plantilla y por seguridad y salud se decidió que no se jugase el encuentro. Aun así el Depor terminaba la jornada sin jugar y descendiendo a Segunda División B porque sus rivales hacían los deberes y así se confirmaba el peor de los escenarios para los gallegos. Bajar de categoría sin su gente en Riazor y sin jugar el partido de la jornada.