Tras un brutal enfrentamiento contra Julen Muñoz , la princesa inca no dudó en plantar cara a una de sus mayores enemigas, Makoke , con la que se lleva mal desde que ambas coincidieran en la sexta edición de ‘Gran Hermano VIP’.

Fue una noche, tras una fiesta en la que la ex de Carlos Lozano lo dio todo, cuando salió a la luz el nombre con el que se refería a la madre de Javier Tudela. Al ver que su compañera había bebido más de la cuenta, la del Telecupón la animó a irse a dormir y ella se negó.

La concursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ no estaba dispuesta a terminar la fiesta y se acercó a algunos de sus compañeros para intentar arrastrarles a su juerga. Así, inició un acercamiento con Mónica Hoyos y con Asraf Beno.

Pero la cosa no se quedó ahí. Cuando parecía que Miriam Saavedra se iba a retirar a la cama, protagonizó un auténtico momentazo, poniéndole a Makoke un mote que nunca nadie le había dedicado: “Benjamin Button”.

Todos se quedaron a cuadros con el apodo que le había puesto y la ahora colaboradora de ‘Así es la vida’ no dudó en responder: “Me lo dice porque me he acostado con Brad Pitt”, dijo ella.