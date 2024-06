Rubén Torres rompe a llorar en la palapa recordando a alguien muy especial para él: "Me he dado cuenta de lo que realmente vale la pena, que eres tú"

El mensaje de Rubén Torres a su madre mirando a cámara: "Aunque me cueste, voy a cambiar"

Esto es lo que tiene pensado hacer Rubén Torres cuando salga de Honduras: así lo ha dicho en la palapa de 'Supervivientes'

La decisión de Marieta como líder marca las últimas nominaciones de 'Supervivientes 2024': "Las más duras de la edición"

Rubén Torres ha roto a llorar en la palapa de 'Supervivientes'. Y es que los concursantes han cumplido ya cien días, ni más ni menos, en el reality de Telecinco. Y las emociones están a flor de piel. El de Badalona recuerda mucho últimamente a su madre, que acaba de ser su cumpleaños hace poco. Y no solo por eso, sino porque según él, no se ha portado correctamente con ella: "No la he tratado bien". Una palapa que nos ha dejado emociones y confesiones de todo tipo.

Además, tras decir que "se merece muchísimo", aseguraba que en Honduras se ha dado cuenta de muchas cosas: "Yo soy más independiente y más despistado y voy un poco más a mi bola. Y mi madre es un diez. Pero no acabo de tener la misma relación con ella que con mis suegros y mis amigos. Y aquí me he dado cuenta de que tengo que estar más pendiente".

El mensaje de Rubén Torres a su madre

Rubén Torres tiene ganas de volver a su casa para "hacer planes con ellas": "Sé que me cuesta. Pero tengo que ir a verla y a mi sobrino y hermano. Y no a gente que me da más igual que paso el día con ellos, como si fuera mi familia cuando no lo son", señalaba con la voz entrecortada y roto completamente. Jorge Javier le pedía además que mirase a cámara y aprovechase la oportunidad de mandarla un mensaje emotivo.