La madre de una de las niñas afectadas por el crecepelo: “No nos han dicho si tendrá consecuencias a largo plazo”

‘El Programa del Verano’ ha logrado hablar con una madre de una de las niñas afectadas tras tomar crecepelo que fue dispensado como Omeprazol. “La niña esta aun con el pelo, pero vemos que se cansa más, suda mucho y está más agitada” . Como esta madre relata, los síntomas no son solamente relacionados con el vello corporal, ya que ese mismo crece pelo parece también utilizarse para la hipertensión , por lo que el cansancio de la niña o los sudores puede ser consecuencia de este aspecto.

El fallo surgió tras recetarle Omeprazol para los gases de la niña, la farmacia debía de hacer una formula, en la cual en lugar de Omeprazol suministraron un crecepelo de origen indio, todo ello por un fallo en el etiquetado del producto. Aún no saben cuándo se le caerá el pelo, ya que aún no se le ha empezado a caer, a pesar de que le dijeron que se le comenzaría a caer un mes después. Tras lo ocurrido, esta madre está aún replanteándose si denunciar o no, ya que uno de las preocupaciones son las consecuencias futuras: “No nos han dicho si tendrá consecuencias a largo plazo”.