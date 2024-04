El duro consejo de Arantxa del Sol para sus compañeros: "No son coherentes ni tienen principios"

"Hay varios a los que daría un consejo, pues está todo lleno de estrategas. Van cambiando sus vínculos en función de como se van salvando, por encima de valores. No son coherentes, no tienen principios. En vez de dar tanta lección de moral , que se lo apliquen", son sus reflexivas palabras al respecto.

Gorka no olvida lo que Kiko dijo de él durante la última gala de 'Supervivientes' se acuerda de él a la hora de dar un consejo: "Que no hable tanto de las personas que no conoce, como de mí. No hay que prejuzgarlos, a las personas hay que conocerlas para poder hablar de ellos".