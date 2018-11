Makoke, ante las lágrimas de Kiko: "Es muy triste, pero yo no voy a hablar de mi hija"

Makoke se ha sentado en el plató de 'El programa de Ana Rosa' y lo primera que ha hecho ha sido ver las imágenes de la entrevista de 'Sálvame' en la que Kiko Matamoros se ha derrumbado al comentar que su hija no ha respondido a sus mensajes . "Es muy triste todo, pero yo no voy a hablar de mi hija", ha comentado.

Kiko Matamoros respondió en 'Sálvame' a las críticas de Makoke sobre su hijo Javier Tudela y terminó rompiendo a llorar al explicar que su hija no responde a sus mensajes . Esta mañana, Makoke se ha mostrado impasible tras ver las imágenes de Matamoros llorando: "Es muy triste, pero yo no voy a hablar de mi hija", ha comentado.

Tras estas entrevistas, en en plató de 'El programa de Ana Rosa' Makoke ha hablado sobre sus sentimientos hacia Kiko y ha asegurado que desde su ruptura no le ha hecho ningún reproche. "Todas las palabras que han salido de mi boca han sido buenas hacia Kiko. No le deseo ningún mal, quiero lo mejor para nosotros, para nuestra familia", ha afirmado.

Kiko me ha hecho mucho daño, pero he dado carpetazo

Tras su salida de 'Gran Hermano VIP', Makoke afirma que es imposible una reconciliación con el colaborador de 'Sálvame'. "Me duele en el alma que hablara mal de mi hijo y de mi madre. Me ha hecho daño, pero he dado carpetazo". Ante los consejos de Ana Rosa de que hablen en privado su situación, Makoke ha afirmado que "es lo que queremos, pero hay mucha contaminación. Que si tú has hablado, que si tú has dicho no sé qué...".