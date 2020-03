Margarita Robles, Ministra de Defensa: "Evitemos polémicas y tratemos de salir adelante"

Sobre la falta de material, Robles ha sido clara y ha criticado la actitud de alguno políticos como la del Presidente de Murcia: "Hay unas normas que hay que cumplir y hay un decreto de alarma que restringe las salidas en este país. Entiendo que los Presidentes de las Comunidades Autónomas tengan que cumplir su papel, pero me resulta sorprendente que personas como el Presidente de Murcia no lo cumplan. Lo que uno no puede es salir a continuación y decir que haces lo que quieres y que no cumples las normas. Hay quien se cree que sabe más que nadie y este no es el momento de eso, es el momento de la humildad y de acatar las normas de la única autoridad que en estos momentos es el Gobierno".