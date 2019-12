Después de ser presidente del Gobierno desde el año 2011 al 2018, Mariano Rajoy ha contado en 'El Programa de Ana Rosa' cómo es su vida actual como registrador de la propiedad: estoy muy contento y estoy reciclado porque he estudiado mucho: "Voy a dar conferencias, pero no muchas. Este puente me voy a mi casa y si fuese presidente del Gobierno no podría. Vivo mejor y duermo bien". Además, Rajoy ha bromeado sobre sus avances con el inglés: "Sigo estudiando, pero con los mismos éxitos que antes".