Mauricio Anglés reaparece para defenderse de las acusaciones de extorsión: "Es totalmente falso"

'El programa del verano' ha entrevistado, en exclusiva, a Mauricio Anglés, el hermano de Antonio Anglés, uno de los asesinos de las niñas del caso Alcasser. El protagonista de la entrevista no ha querido explicar por qué se cambió de apellido, qué ocurrió en la extorsión con el empresario y cómo vivió su familia todo.

"He decidido dar esta entrevista después de tanto años porque varios medios de comunicación han dicho barbaridades, que no tenemos vida laboral, no tenemos hipotecas, nada de nada", decía Mauricio. El invitado ha mostrado documentos de su vida laboral, de la Seguridad Social, de su hipoteca y hasta de sus préstamos en Bankia ante las cámaras.