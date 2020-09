Un médico, preocupado con los datos del covid: "Son números tremendos, este porcentaje en septiembre es dramático"

Cesar Carballo, medico de urgencias del hospital Ramón y Cajal de la Comunidad de Madrid ha hablado para 'El programa del verano' sobre las palabras de Ayuso: "No tranquilizan mucho las declaraciones, hay que tener cuidado, las cosas están caliente. Madrid tiene los datos que tiene y en el resto de España tampoco son números muy bollantes, no hemos ido a por el virus ya hora estamos sufriendo una segunda ola en toda regla, los deberes que nos mandaron en verano que el virus nos dio una tregua, no los hemos hecho y ahora queremos abrir colegios con estas tasas de incidencia que son altísimas". Sobre si se está señalando a Madrid de forma injusto: "Es la región que más casos tiene, pero tenemos, por ejemplo, el aeropuerto de Barajas que otras no tienen y es una entrada de casos a Comunidad, efectivamente no solo es Madrid se están dando casos en todos los sitios y es porque España, a pesar de que se hacen muchas, somos el país europeo que menos PCR está haciendo y nos toca apechugar con nuestra estrategia, la convivencia esto es a lo que lleva".