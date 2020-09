Un médico de Urgencias en Madrid alerta de la situación de los hospitales: "1 de cada 4 ingresados es un paciente covid, las UVIs están a tope"

El programa ha querido analizar cómo está ahora la situación en el sistema sanitario y para ello, han hablado en directo con Cesar Carballo, médico de Urgencias del hospital Ramón y Cajal: "En Urgencias estamos tranquilos, el problema es que poco a poco vamos viendo como va subiendo, 1 de cada 4 pacientes ingresados es un paciente covid y las UVIs están a tope, estamos empezando a coger camas de otras UVIs que no son médicas, son quirúrgicas, todavía tenemos margen, pero... Que un hospital esté ocupado para el 30 o el 40% es un drama para nosotros, se tiene que seguir operando. A lo que añade: "Nos hemos olvidado de la base del sistema y no se va a curar en dos semanas. No hay médicos, aunque los queramos pagar no los hay".