El emotivo homenaje de Ana Rosa a todos los fallecidos por coronavirus: "Tenemos una despedida pendiente"

"Comenzamos con una noticia esperanzadora porque podemos estar en la fase de desactivación de la curva por contagios de coronavirus, porque el número de contagios ha bajado de un 22% a un 3% y el número de fallecidos es el más bajo desde el 24 de marzo, 637 personas en las últimas 24 horas, situándose el total en 13.055 y 135.032 contagios confirmados. Sin embargo, es duro hablar de cifras y no de nombres propios, porque estamos hablando de más de 13.000 personas que han perdido la vida en tan solo un mes. Unas personas con nombres y apellidos, a las que sus familias no han podido despedir. Familias condenadas a un duelo silencioso,porque las víctimas se están marchando de puntillas, sin molestar a nadie con imágenes incómodas, sin lágrimas de despedidas, abrazos ni besos, sin un adiós y lo que es peor, sin voz y sin recuerdo, porque morir en tiempos de coronavirus te convierte en un número. No sabemos quién se ha convertido hoy en el fallecido número 13.056, pero sea quién sea se merece un nombre y una digna despedida. Hoy queremos empezar con un recuerdo para todos aquellos que nos han dejado en silencio y decirles que esa despedida queda pendiente".