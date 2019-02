Los mensajes de Romina a una amiga: “Apenas puedo caminar, éste casi me mata”

'El programa de Ana Rosa' muestra en exclusiva los mensajes que Romina Celeste envió a una amiga en los que le hablaba de la penúltima paliza que le dio su marido Raúl. La última paliza no la pudo contar. "Apenas puedo caminar, éste casi me mata. Estoy golpeada por todos lados", escribió.

En la reveladora conversación, Romina explica en infierno por el que estaba pasando. Asegura que e stá en la calle sola y que apenas puede caminar por los brutales golpes que ha recibido. "Éste casi me mata ayer... Lo que lees, me siento muy mal", escribe. "Ya se convirtió en rutina", le dice su amiga. "Y si voy al médico será un problema", responde ella.

Romina sentía que su vida corría peligro y así se lo hace saber a la mujer que fue la madrina en su boda con Raúl. "Da miedo. Me duele todo", cuenta. "Yo creo que esta vez tengo que poner fin a esto. No es la primera vez que lo hace. Y esta vez, casi me mata... La siguiente no creo que lo cuente".