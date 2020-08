Monedero confirma que sus padres le pusieron de nombre Juan Carlos en honor al rey emérito

Juan Carlos Monedero estaba contando un discurso en defensa de Podemos, entre medios repartió un zasca al Gobierno y por último se defendió de las críticas basándose en el franquismo. El colaborador se refirió por segunda vez al dictador y, entonces, Ana Terradillos no pudo contenerse y hacer la pregunta: "¿Por qué te pusieron Juan Carlos?".

La cara de Monedero era cada vez más roja, respondiendo casi en voz baja: "Por un tío que se llamaba Juan Carlos". Las risas entre los compañeros empezaron a salir y la presentadora volvió a la carga: "Es que me lo han contado, que tu padre te puso Juan Carlos por Juan Carlos I, es maravilloso ".

El exsecretario de Podemos no desmintió a su compañera, de hecho dijo un irónico "no me consta", aunque después, entre risas, Monedero tiró de humor para confirmar la información de Ana Terradillos: "Muy bien, veis como tiene contactos en la CIA...".