Mónica, hermana de Sheila Barrero: “No sabemos si hay una mano negra, pero este caso quieren cerrarlo”

Se han cumplido 16 años del asesinato de Sheila Barrero , una joven que fue asesinada de un tiro en la nuca cuando regresaba en su coche a la casa de sus padres. El caso ha sido archivado de nuevo, a día de hoy no hay ningún condenado, pero si un sospechoso, Borja, el que fuera su expareja, que aunque todas las pruebas indicaban que podía haber sido él, fue puesto en libertad.

La familia no se rinde y hoy se vuelven a manifestar para pedir justicia en la puerta de los Juzgados de Oviedo por Sheila y su hermana ha querido declarar sobre que se vuelva a archivar el caso: “Cuando empezamos a saber de las pruebas y demás pensábamos que no, vemos una pruebas muy fiables y creíamos que esto iba a salir hacia delante, pero nos encontramos otra vez con la contra de la fiscalía y de la jueza ”.

Mónica Barrero, hermana de la víctima: “Él declara estar en el vehículo en el asiento delantero del coche y la fibra aparece en el asiento trasero del coche donde se dispara a mi hermana”. “Si ellos no nos dan el derecho a justicia tenemos que intentar por todos los medios que esto no quede así, porque es una injusticia tremenda, hay pruebas suficientes como para llevar a prisión a esta persona”. “Queremos manifestar nuestro dolor y el poco trabajo que se ha llevado en este caso, no sabemos si hay una mano negro, pero este caso quieren cerrarlo”.