El casero de la española desaparecida en París la esperó toda la noche en su casa

Las autoridades han recogido el testimonio de su casero, Angelo Pavia, con quien Uribe había quedado el 2 de mayo para devolverle las llaves, ya que se mudaba al piso de una amiga. Como no aparecía ni contestaba a los mensajes, Pavia decidió acudir al piso. Asegura que no había signos de violencia pero que todo era muy extraño.

Angelo pasó toda la noche en el piso. "Hice pipí, me soné la nariz y me duché", cuenta. "Yo creo que no se ha suicidado, la habría encontrado en casa, una persona que se suicida, ¿sale de casa para hacerlo?".