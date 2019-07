La madre de la menor discriminada en un campamento: “Ella piensa que la culpa es suya, que no consigue ser normal”

“Es que las madres se están quejando porque no quieren que la niña esté en el campamento con sus hijas” , le comunicaba la organización a la madre, la cual intento poner soluciones, como que la niña cambiara de habitación con otras niñas, a lo que la organización dijo que no, debido a que podrían quejarse otros padres. La única solución que le propusieron era que la niña durmiera con una monitora.

Las quejas de las madres iba más allá, alegando que sus hijas ya iban a un colegio con personas con necesidades especiales, y que tenían derecho en verano de no tener que estar con este tipo de niños . Ante toda esta situación, los padres de la niña fueron a por ella al campamento, y ahora solo quieren olvidar lo ocurrido. "Lo hacemos público para que ningún niño o niña pase lo mismo”, dice la madre.

En una entrevista telefónica, la madre de la menor cuenta que al ir a recoger a su hija por la noche, no le habían comunicado nada a la niña. "Ella se pensaba que me había enfadado con ella y me la quería llevar". Además, asegura que la menor se ha enterado de todo lo sucedido y piensa que la culpa es suya. "Ahora está con sus abuelos, queremos que la arrope la familia".