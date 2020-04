Las mentiras del Gobiernos, los recortes sanitarios y la falta de unidad: Las claves de la entrevista de Pablo Casado

"Piden unidad a la oposición y no están ni unidos entre ellos"

"Si se suma la arrogancia, las mentiras y la incompetencia, tenemos un cóctel explosivo"

"Nunca hemos perdido en nuestra historia en paz tantas pérdidas humanas"

Tras las últimas medidas tomadas por el Gobierno para tratar de paliar los efectos de la crisis sanitaria que vive España y la supuesta falta de comunicación entre el Gobierno y la oposición, Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha hablado en 'El Programa de Ana Rosa' para tratar de aclarar estas y otras cuestiones: "No me ha llamado el Presidente del Gobierno desde hace diez días. Todos los españoles estamos muy tristes con lo que está pasando y creo que lo primero que hay que hacer es mandar un abrazo a todas las familias que han perdido a un ser querido de la peor forma posible, sin acompañarles y sin un funeral. Por eso, no es importante si me ha llamado o no Pedro Sánchez. Nosotros hemos intentado ser una oposición responsable, lo que no han hecho con nosotros en otras crisis. Por eso he intentado relativizar esta llamada, pero es muy grave. Más graves con las mentiras que están dando y el cúmulo de errores en las compras y en la comunicación con las Comunidades Autónomas. Por eso, aunque no nos llamen, les pedimos que solucionen los problemas más graves como la protección de los sanitarios, que hay que recordar que España es el país con más infectados del mundo. Los test, porque nos están comparando con Italia y quiero recordar que también tiene un Gobierno de extrema izquierda y para mí no son un ejemplo como sí lo serían Corea o Alemania", ha sentenciado

Los decretos tienen un sesgo muy importante en Podemos

Sobre el no apoyo de la oposición al último Decreto, Casado también se ha pronunciado: "El problema es el lío de decretos que hay hay. Piden unidad a la oposición y no están ni unidos entre ellos.Los primeros dos Decretos los aceptamos y el tercero y el cuarto son los que no nos han gustado por las medidas económicas que no compartimos. Tiene tiempo para modificarlos, pero el problema es que no nos lo presentan. Los decretos tienen un sesgo muy importante en Podemos y quiero recordar que los amigos griegos de Podemos destruyeron la economía del país".

Pido una paga extra para los trabajadores de los trabajadores esenciales

Además, Casado ha pedido medidas excepcionales para aquellos que trabajan poniendo en juego sus vidas para salvarnos de esta crisis sanitaria: "Pido una paga extra para los trabajadores de los trabajadores esenciales para los sanitarios y que las personas que están fuera de su casa jugándose la vida no pague impuestos. Se han despilfarrado 16 millones de euros desde que ha llegado Pedro Sánchez al poder y tienen que ser ellos los que expliquen en qué se han gastado este dinero que ahora nos vendría tan bien. No hay que gastar donde no haga falta y que la gente se quede sin empleo".

Están divididos entre ellos y encima son desleales con las Comunidades Autónomas