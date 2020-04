La entrevista completa de Pablo Casado en 'El Programa de Ana Rosa'

Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha hablado en 'El Programa de Ana Rosa' para tratar de aclarar estas y otras cuestiones: "No me ha llamado el Presidente del Gobierno desde hace diez días. Nosotros hemos intentado ser una oposición responsable, lo que no han hecho con nosotros en otras crisis. Por eso he intentado relativizar esta llamada, pero es muy grave. Más graves con las mentiras que están dando y el cúmulo de errores en las compras y en la comunicación con las Comunidades Autónomas. Por eso, aunque no nos llamen, les pedimos que solucionen los problemas más graves como la protección de los sanitarios, que hay que recordar que España es el país con más infectados del mundo. Los test, porque nos están comparando con Italia y quiero recordar que también tiene un Gobierno de extrema izquierda y para mí no son un ejemplo como sí lo serían Corea o Alemania", ha sentenciado.