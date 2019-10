Pedro Sánchez: “Tengo un plan para vencer el bloqueo y que haya un gobierno en diciembre”

Pedro Sánchez ha hablado del plan que tiene para acabar con el bloqueo político que tenemos en España. Este plan se basa en tres puntos clave, en primer lugar quiere un gobierno cuanto antes: “Voy a proponer que haya un gobierno para el mes de diciembre” . El siguiente punto es que las Cortes comiencen a trabajar cuanto antes: “Que no haya vacaciones parlamentarias, que el mes de diciembre sea un mes hábil, al igual que enero, para que las Cortes comiencen a trabajar cuanto antes” . En cuanto al tercer punto Pedro ha hablado de que en enero van a presentar ya un techo de gasto: “Vamos a presentar el techo de gasto a principios de enero, para que tengamos cuanto antes unos presupuestos generales del estado aprobados cuanto antes” . Con estos tres puntos clave Pedro Sánchez quiere acabar con el bloqueo, pero además atiza al resto de formaciones, a las cuales acusa de permitir el bloqueo.

Pedro Sánchez: "Yo Nunca he dicho que no voy a compartir el poder"

Aunque Pedro Sánchez no ha dicho cuándo se producirá la exhumación de Franco, sí que ha querido dejar claro que será pronto: “No puedo decirte una fecha exacta, solo que será un punto y aparte en la historia de la democracia de España”. Sánchez dice que solamente faltaría que el Tribunal Supremo contestara los recursos impuestos por la familia de Franco, pero tras esto su exhumación será inminente.

Ana Rosa le ha preguntado a Pedro Sánchez sobre Íñigo Errejón, el cual ha presentado su nueva formación Más País, pero Pedro Sánchez dice no conocerlo personalmente. La presentadora le ha dicho si esta nueva formación no es una táctica del PSOE para dividir lo máximo posible a Unidas Podemos. Ante la cuestión de si el Partido Socialista podría perder votos, Sánchez lo tiene claro: “Estoy muy a favor del multipartidismo y los votos no son míos, sino de los españoles”.