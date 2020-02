Pepe Navarro: “Ivonne desaparece porque alguien le informa de que no soy el padre de Alejandro”

Pepe Navarro no ha dudado en hablar con claridad sobre su posible paternidad de Alejandro Reyes, el hijo de Ivonne. El presentador ha querido dejar claro que no es su hijo, y que hay pruebas que lo demuestran. “No tiene sentido seguir de esta manera mintiendo, pero se le acabaría el negocio”, comenta el presentador, que acusa a Ivonne de utilizar a su hijo como un negocio ya que ella sabe que no es hijo suyo. Según Pepe, Ivonne habría realizado un aprueba en 2018 conseguida gracias a un detective, la cual daría negativo. El presentador dice que estaba dispuesto a hacerse las pruebas y que Ivonne también estaba de acuerdo, pero que desapareció un día: “Ivonne y yo nos encontramos en negociaciones avanzadas cuando desaparece porque alguien le informa de que no soy el padre de su hijo”.