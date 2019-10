‘El Pera’ acude a un edificio ‘okupa’ en Carabanchel

‘El Pera’ ha acudido al barrio de Carabanchel, donde los vecinos llevan quejándose ya 7 años de la existencia de un edificio lleno de okupas: “Es un lugar insalubre, lleno de ratas y de gente que tira cosas”. Según los vecinos, en ese edificio la gente se dedica a trapichear, pero además comenta que durante el verano todos los días se producía una detención. ‘El Pera’ consigue hablar con dos personas que están en estos edificios de ‘okupas’, los cuales dicen que ellos no buscan problemas: “Le digo a los vecinos que la gente que molesta intentamos hablar con ellos, y si siguen molestando los intentamos echar”. Uno de los chicos niega que se hayan producido violaciones dentro del edificio, como dicen los vecinos: “Hubo un día que pasaron cosas que la ley no permitía y yo lo he parado”. Son 7 años los que lleva este edificio ‘okupado’, por lo que los vecinos quieren que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto.