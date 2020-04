Rosa Torres: "He estado 14 días sin saber dónde estaba el cuerpo de mi padre"

A la pérdida de un familiar, l as muertes por coronavirus hacen que este final sea todavía más duro para enfermos y familiares por no poder despedirse. Rosa Torres nos ha contado su trágica historia, ya que su familia estuvo buscando el cuerpo sin vida de su padre durante 14 días.

"Mi padre tenía 75 años, había tenido un infarto de miocardio y le habían diagnosticado principios de demencia compatible con alzheimer, pero supuestamente le ingresaron por una patología diferente al coronavirus en el Hospital Gregorio Marañón. Cuando me llama la doctora que le está atendiendo, me dice que mi padre no va a superar esta crisis. Mi padre fallece y le perdemos durante 14 días sin que nadie nos diga nada, además con informaciones falsas. Al final, una persona anónima nos dice que el cuerpo de mi padre ha llegado el día 29 de marzo al Palacio de Hielo recogido por la UME a las 19:25 horas. Ayer por fin pudimos enterrarle, curiosamente después de que mi caso saliese en la televisión", ha explicado.