Un policía nos da las claves sobre la okupación: "Hay que dejar privacidad dentro, se puede desalojar siempre que haya un allanamiento"

Este policía contesta a la pregunta de por qué las autoridades no pueden ir contra la okupación si es un delito: "Es un delito en el Código Penal, pero hay delitos por los que no se detiene y uno de ellos es la usurpación de un bien inmueble, un piso vacío de un banco o una casa que tenemos vacía en venta o alquiler. Allanamiento es cuando se meten en una residencia o en una segunda residencia, donde la policía debe detener y desalojar a los okupas independientemente del tiempo que lleven, lo de 48 horas es mentira, pueden llevar 1 año: se entra, se detiene y se desaloja". En usurpación tienen que llamar a la policía cuanto antes si acaban de acceder al interior pueden entrar la policía a desalojarlos, el problema de verdad es cuando llevan tiempo morando y han okupado un piso vacío" . También le han preguntado sobre por qué hace falta una orden judicial para echar a los okupas: "La policía puede desalojar siempre que cometan un allanamiento, donde puede haber problemas es en la usurpación, cuando okupan un piso del banco o un piso heredado".

Otro ciudadano a preguntado a este policía sobre si hay algún resquicio legal que se pueda utilizar contra los okupas: "Conocer la ley es fundamental, aconsejo a todo el mundo que si tiene alguna vivienda heredada, que tiene en venta o alquiler siempre hay que dejar algo de privacidad dentro, dejar algo de comida, productos de higiene, no dar de baja la luz o el agua, eso va a configurar como morada y si entran los okupas será allanamiento y la policía podrá entrar directamente". Sobre por qué hay veces que la policía no puede hacer nada cuando se les llama: "Primero por la falta de formación, la policía tiene miedo a las consecuencias legales, el policía teme a someterse a una denuncia por detención ilegal o por coacciones, somos responsables nosotros personalmente. Te juegas el sueldo, que te habrán un expediente disciplinario, no hay respaldo".