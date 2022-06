La respuesta de Terradillos a Juanma Moreno tras decir que no repetirá elecciones: "No me haga quedar mal, que me empollo muy bien las cosas"

"Mi máxima aspiración es gobernar en solitario y creo que lo que planteo no es ninguna quimera , estamos cerca de tener una mayoría suficiente para ello", declara el candidato. Por otra parte, Terradillos recuerda al presidente sus declaraciones advirtiendo con una repetición de las elecciones si no se conseguía una mayoría absoluta, a lo que Bonilla responde: "No he dicho nunca que quiera otras elecciones, siempre he dicho que nunca son deseables" . Además, enumera los motivos por los que no se plantea una repetición: "Tenemos el objetivo de sacar los presupuestos de 2023, absolutamente necesarios en estos momentos de incertidumbre económica y de inflación tan alta, está en manos de los andaluces".

Terradillos arremete tras el intento de desmentir la información que maneja la presentadora: "Presidente, de repetición electoral usted sí que habló, no me haga quedar mal que yo me empollo muy bien las cosas". Además, la periodista añade: "De hecho lo contestó así en una entrevista de una compañera que tengo aquí". La politóloga repite las palabras del candidato: "Si un grupo político me impone cosas desde Madrid, este gobierno no es viable y habrá otro proceso electoral. Dijo esto, que lo he apuntado". Bonilla intenta explicar sus declaraciones: "Hay un reloj que va corriendo, si no hay una opción viable de gobierno evidentemente se repiten las elecciones, no es que yo quiera, es en función de cómo quede el Parlamento".