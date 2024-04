Gabriela aclara cómo está su relación con Álex Girona: "Un fallo más y chao pescado"

La pareja actual de Álex, Gabriela, no le dio importancia al comentario de su novio , aunque explicó que s u relación no estaba pasando por un buen momento . Sin embargo, a través de las redes sociales, Gabriela ha querido dar más explicaciones del comentario que hizo Álex junto con Raúl, el defensor de Alba Casillas.

A raíz de esto, ha seguido explicando que es un comentario sin importancia y que todo el mundo puede opinar si una chica le parece guapa o no: "Tenemos ojos en la cara. Yo no puedo pretender que mi pareja me vea guapo a mí y solo me quiera a mí". Gabriela en ese momento le ha dado la razón, pero le ha corregido: "De que me quiera sí, solo me tiene que querer a mí".